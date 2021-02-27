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Источник ФАН не подтвердил информацию об отправке Навального во владимирскую колонию

Источник ФАН не подтвердил информацию об отправке Навального во владимирскую колонию

Москва, 27 февраля. Ряд СМИ сообщали об отправке Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», во владимирскую колонию. Источник ФАН не подтвердил информацию.

Осужденного основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) якобы должны были этапировать в колонию, расположенную во Владимирской области. У соответствующей информации пока нет официального подтверждения.

На данный момент Навальный находится в СИЗО и дожидается решения об отправке в одну из колоний, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше». Столичный суд изменил блогеру условный срок на реальный в связи с многочисленными нарушениями с его стороны.

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) опровергли сообщения о якобы этапировании Навального в Московскую область, сообщал ФАН. По их словам, данные сведения не нашли подтверждения.

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