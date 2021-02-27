Горбачев назвал необходимой встречу Путина с Байденом по разоружению

Москва, 27 февраля. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что президенты РФ и США должны встретиться, чтобы договориться по вопросам ядерного вооружения.

Накал в отношениях между Россией и США можно снизить, если Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся и лично поговорят о проблемах ядерного разоружения. Такую точку зрения высказал в интервью «Интерфаксу» экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ссылаясь на свой опыт общения с Рональдом Рейганом, он заявил, что снизить вероятность ядерной войны можно только путем диалога, а в одиночку эту проблему решить невозможно.

Отсутствие диалога и взаимопонимания поставили мир на грань катастрофы осенью 1983 года. О том, как суперреалистичные маневры НАТО чуть не спровоцировали ядерную войну, рассказало недавно Федеральное агентство новостей.