ЛНР итоги 22–27 февраля: обострение на фронте, вторая партия «Спутника V»

Луганск, 27 февраля. В ЛНР День защитника Отечества отметили награждением военнослужащих Народной милиции. Украина не согласовывает в письменном виде условия использования КПП «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое». Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

ВС Украины ранили луганского солдата

Луганская Народная Республика сообщила об обострении на линии соприкосновения. В пятницу, 26 февраля, официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий заявил о 14 обстрелах за неделю со стороны ВСУ. Уточняется, что в результате работы украинского снайпера был тяжело ранен военнослужащий ЛНР. Украинские силовики атаковали позиции республики при помощи ударного беспилотника.

Чествование защитников ЛНР

В республике отпраздновали День защитника Отечества. В честь 23 Февраля власти ЛНР наградили военнослужащих Народной милиции. Глава республики Леонид Пасечник вручил отличившимся медали «За заслуги» I и II степени и «За верность долгу». Медалью «За веру и волю» он наградил врио начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. В свою очередь, Филипоненко и председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко вручили военнослужащим грамоты.

Открытие расположения НМ после капитального ремонта

В Луганске открыли капитально отремонтированное расположение одного из отрядов Народной милиции. Леонид Пасечник обратился к военнослужащим с приветствием, а затем перерезал символическую красную ленту на входе в здание, где расположены казарма и основные административно-хозяйственные помещения. На мероприятие были приглашены родные и близкие военнослужащих, для которых была организована выставка вооружения. После официальной части глава республики осмотрел казарму и пообщался с военнослужащими в неформальной обстановке.

«Я уверен, что благосостояние и достаточное материально-техническое обеспечение подразделений Народной милиции ЛНР — это залог успеха обороноспособности нашей республики. Еще раз с праздником», — сказал он.

Украина пытается сдвинуть линию соприкосновения

Киев не согласовывает в письменном виде условия использования пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое», вновь блокируя их открытие, заявила представитель ЛНР в гуманитарной группе Ольга Кобцева. В МИД ЛНР одной из причин таких действий украинской стороны назвали попытку сдвинуть линию соприкосновения в районе участка разведения сил у Золотого.

Новая партия «Спутника V» поступила в ЛНР

Вторая партия российской вакцины «Спутник V» от коронавируса прибыла в ЛНР на этой неделе. Массовая вакцинация жителей республики начнется с 1 марта.

«Мы сегодня вечером для нашего лечебного учреждения, для наших пациентов и сотрудников получили очередную партию вакцины, которая очень необходима для всех жителей нашей республики, которая в последующем позволит вернуться к обычной жизни, к которой мы привыкли», — сообщил главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.

Параллельно с этим в Луганске заканчивают вакцинировать отдельные категории граждан, находящиеся в зоне риска, к которым относятся в том числе сотрудники МВД ЛНР.