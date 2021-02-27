Больше 30% россиян предпочитают QR-коды банковским переводам

Москва, 27 февраля. Среди жителей России популярность набирают QR-коды в качестве платежной технологии. Исследование показало, что 38% россиян предпочитают оплачивать покупки таким способом.

В целом о QR-кодах знают 57% респондентов. Половина участников исследования продолжает использовать классический способ — оплату банковской картой. Около четверти россиян предпочитают переводы с помощью смартфона, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Мир Plat.form».

В сравнении с платежом по карте, комиссия при оплате по QR-коду ниже — в диапазоне от 0,4% до 0,7%. Средства зачисляются сразу после оплаты, а для использования технологии бизнесу не нужно закупать новое оборудование. В ближайшие годы новый способ бесконтактной оплаты может занять от 5% до 15% рынка, где использование карт менее удобно и выгодно. В пределах двух лет QR-коды могут занять 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в оффлайне.

В январе 2021 года российские банки ужесточили одобрение кредитных карт до минимума за несколько лет, тем самым вдвое сократив выдачу пластиковых карт. При этом наблюдается увеличение лимита по «кредиткам» на 0,6% — до 65,2 тысячи рублей.