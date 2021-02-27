Надежда Бабкина вспомнила о своем первом романе

Москва, 27 февраля. Эстрадная певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала о своем первом романе, который едва не завершился свадьбой.

Подробностями личной жизни 70-летняя артистка поделилась во время презентации своей книги «Модная народная». Любовные отношения, о которых вспомнила Бабкина, продлились довольно долго.

«В Астрахани я встречалась с одним парнем пять лет. Уже собралась за него замуж, но в последний момент все расстроилось», — рассказала певица.

Когда артистка перебралась в Москву, бывший возлюбленный переехал за ней и поселился рядом, чтобы тайком радоваться ее творческим успехам. Об этом Надежда Бабкина узнала совсем недавно. О переезде жениха ведущей «Модного приговора» рассказала дочь ее первого возлюбленного, которая просто подошла к ней на улице.

Эстрадная исполнительница, по данным СМИ, уже много лет счастлива в отношениях с певцом Евгением Гором, который моложе ее на 30 лет. В последнее время Бабкина редко появляется на публике с возлюбленным. Поклонники пары даже заподозрили, что артисты расстались, но певица опровергла эти домыслы.