Диктор «Газпром Арены» Анисимов верит в победу «Зенита» над «Ростовом»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Константин Анисимов, работающий диктором на домашних матчах "Зенита", поделился ожиданиями от поединка 20-го РПЛ, в котором клуб из Северной столицы примет "Ростов".

Диктор на стадионе петербургского "Зенита" Константин Анисимов считает, что подопечные Сергея Семака должны одержать победу в первой игре календарного года в РПЛ. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами Федерального агентства новостей. По мнению диктора, игроки "Зенита" постараются реабилитироваться перед болельщиками за поражение в матче 1/8 Кубка России по футболу.

"Сегодня есть большой раздражитель в лице Валерия Карпина и команда покажет все, на что она способна на сегодняшний день", — заявил Анисимов.

Матч между "Зенитом" и "Ростовом" пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.