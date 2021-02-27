Названы вредные привычки, отказ от которых может продлить жизнь почти на десять лет

Вашингтон, 27 февраля. Отказ от четырех вредных привычек может продлить жизнь почти на десять лет, говорится в исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США.

Эксперты советуют бросить курить, избегать частого употребления алкоголя, избавиться от негативных мыслей и исключить вредную пищу из рациона. На данный момент одной из самых здоровых диет является средиземноморская.

Она богата цельнозерновыми продуктами, а также фруктами и овощами. Такой рацион питания снижает риск преждевременной смерти, развития рака и сердечных заболеваний, а также депрессии и слабоумия.

Немаловажную роль в продлении жизни играет и концентрация на позитивных моментах. Согласно исследованиям, у более счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%. Жить они могут на 18% дольше, чем их менее счастливые товарищи.

Следует отказаться от сигарет и алкоголя. Курение связано с рядом серьезных заболеваний, включая рак, а злоупотребление спиртным – с заболеваниями печени, сердца и поджелудочной железы, подчеркнули специалисты.

ФАН ранее писал, что здоровье человека зависит от его настроения. Положительные эмоции способны продлевать жизнь, а гнев, ненависть и пессимизм ухудшают самочувствие.