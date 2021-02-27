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Названы вредные привычки, отказ от которых может продлить жизнь почти на десять лет

Названы вредные привычки, отказ от которых может продлить жизнь почти на десять лет

Вашингтон, 27 февраля. Отказ от четырех вредных привычек может продлить жизнь почти на десять лет, говорится в исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США.

Эксперты советуют бросить курить, избегать частого употребления алкоголя, избавиться от негативных мыслей и исключить вредную пищу из рациона. На данный момент одной из самых здоровых диет является средиземноморская.

Она богата цельнозерновыми продуктами, а также фруктами и овощами. Такой рацион питания снижает риск преждевременной смерти, развития рака и сердечных заболеваний, а также депрессии и слабоумия.

Немаловажную роль в продлении жизни играет и концентрация на позитивных моментах. Согласно исследованиям, у более счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%. Жить они могут на 18% дольше, чем их менее счастливые товарищи.

Следует отказаться от сигарет и алкоголя. Курение связано с рядом серьезных заболеваний, включая рак, а злоупотребление спиртным – с заболеваниями печени, сердца и поджелудочной железы, подчеркнули специалисты.

ФАН ранее писал, что здоровье человека зависит от его настроения. Положительные эмоции способны продлевать жизнь, а гнев, ненависть и пессимизм ухудшают самочувствие.

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