Фигурант дела о пытках заключенного в ярославской колонии умер от онкологии

Ярославль, 27 февраля. Начальник по воспитательной части ИК-1 Ярославля Иван Калашников умер от онкологического заболевания, сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

Дело в его отношении в связи со смертью прекращено. Суд ранее приостановил процесс до выздоровления обвиняемого. Калашников находился под подпиской о невыезде.

В 2018 году в СМИ появилась информация о пытках в ярославской колонии. На кадрах видео, опубликованного в Сети, заключенного Евгения Макарова оскорбляют и избивают. Следственный комитет в регионе возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Заволжский районный суд вынес приговоры 11 сотрудниками ИК-1 в Ярославле, которых обвинили в избиении осужденного, сообщало Федеральное агентство новостей. Шестеро из них получили от трех до пяти лет колонии общего режима.