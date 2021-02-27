США начали расследование против компании Baker Hughes после выхода из «СП-2»

Вашингтон, 27 февраля. Нефтяной подрядчик Baker Hughes сообщил, что компанией заинтересовались власти США после того, как она вышла из Nord Stream 2.

Как рассказали в компании, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в декабре 2020 года, но об этом стало известно лишь после того, как Baker Hughes опубликовала отчетность за минувший год. Власти США интересуют продажи продукции компании и услуги внутри проектов, попавших под американские санкции. Компания не препятствует расследованию и предоставляет всю необходимую документацию членам комиссии, добавили в Baker Hughes.

О выходе Baker Hughes и еще 17 компаний из «Северного потока — 2» стало известно 22 февраля. Как сообщили в Госдепе США, это произошло из-за нового пакета санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Ранее официальный спикер МИД России Мария Захарова отметила, что заявление США о проекте «Северный поток — 2» является подтверждением того, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции.