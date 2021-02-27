Взрыв в больнице произошел в украинском городе Черновцы

Черновцы, 27 февраля. Украинская больница в городе Черновцы пострадала после взрыва. Информацию об этом сообщил заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

В результате взрыва есть пострадавшие. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы», — написала Гусак в Facebook.

Накануне стало известно о мощном взрыве, который произошел в Донбассе. Известно, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих ВСУ.

Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, нашли после тушения огня два трупа. Третьего бойца доставили в больницу с ожогами 90% тела. Спустя два часа мужчина погиб от полученных травм.