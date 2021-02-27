«Роснефть» может разработать технологию по улавливанию углерода

Москва, 27 февраля. Российская нефтегазовая компания «Роснефть» строит планы борьбы с углеродным загрязнением. Пилотный проект может стартовать уже к 2028 году, сообщают СМИ.

Для достижения своих целей организация допускает использование подземных хранилищ и своих выработанных месторождений. Об этом рассказал первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро в ходе пресс-конференции, где происходила презентация стратегии по углеродному менеджменту до 2035 года.

«Компания намерена использовать существующую инфраструктуру для улавливания СО2», — приводит его слова РИА Новости.

Также нефтяной гигант хочет реализовывать меры по переработке углеродных загрязнений в топливо с помощью технологий CCUS. Речь идет, в том числе, о химической нейтрализации, хранении и транспортировке, добавляет Касимиро.

Ранее гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину о результатах деятельности за прошлый год. Компания единственной из мировых мейджоров продемонстрировала прибыль по его итогам, пишет Федеральное агентство новостей.