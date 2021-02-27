Археолог-любитель обнаружил древний наконечник копья на пляже в Великобритании

Лондон, 27 февраля. Уникальный наконечник копья, возраст которого может составлять около 3 тыс. лет, обнаружил на пляже в Великобритании археолог-любитель Джей Корник.

Находку сделали на территории Нормандских островов, где произошедшее считается большой редкостью. Наконечник удалось обнаружить с помощью металлоискателя. По словам экспертов, его сначала приняли за металлическое острие бронзового века.

Однако последующий более детальный анализ показал, что этот предмет на самом деле представляет собой именно наконечник копья. Датировать период его изготовления получилось благодаря остаткам древка. Таким образом, его изготовили в период между 1207 и 1004 годом до нашей эры.

Специалисты отмечают, что у наконечника нет аналогов, поскольку он не похож ни на один предмет бронзового века из обнаруженных на островах Великобритании. По предположениям исследователей, на пляже он мог оказаться в результате проведения какого-нибудь ритуала как подношение богам.

Другому археологу-любителю посчастливилось обнаружить на острове Мэн золотые и серебряные украшения, созданные приблизительно в X веке. По словам ученых, это мог быть клад викингов.