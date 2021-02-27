Аффлек объяснил, как развод с Гарнер помог его актерской карьере

Лос-Анджелес, 27 февраля. Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что развод с актрисой Дженнифер Гарнер и другие жизненные трудности положительно повлияли на его карьеру.

К расставанию с женой Аффлека привела алкогольная зависимость. Супруги начали ссориться из-за того, что актер злоупотреблял спиртным, и конфликты снова подталкивали его к выпивке. Однако все эти испытания только помогли карьере голливудского артиста.

«Я сейчас на таком этапе жизни, где у меня уже достаточно опыта, который помогает мне делать мои роли более интересными. <...> Для меня на работу в кино влияет то, сколько ты прожил, сколько взлетов и падений пережил, есть ли у тебя дети, развод за плечами и много других вещей», — рассказал режиссер в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Аффлек пояснил, что не умеет изобретать образ «из ничего», теперь же ему проще играть «проблемных» героев. Например, актеру не нужно изучать что-то дополнительно, чтобы воплотить на экране образ алкоголика.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, у которых есть трое детей, развелись в 2018 году. После расставания с женой артист встречался с кубинской актрисой Аной де Армас. В январе 2021 года стало известно о разрыве их отношений.