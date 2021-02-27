ВСУ обстреляли мирные окрестности Донбасса

Донецк, 27 февраля. Украинские силовики 19 раз открыли огонь по территории народных республик Донбасса, сообщают представительства ЛНР и ДНР в СЦКК.

Наблюдатели СЦКК ЛНР зафиксировали открытие огня с позиций ВСУ района Нижнего Лозового. Украинские военные четыре раза выстрелили из СПГ, 37 раз из из АГС, а также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позже под огнем оказались окрестности Калиново-Борщеватого — солдаты ВСУ дважды выстрелили из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. По Калиновке прилетели 10 мин из орудия калибром 82 мм.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о массированном обстреле со стороны украинских силовиков на Горловском и Мариупольском направлении.

«РПГ — 1 раз (3 гранаты); стрелковое оружие — 1 раз. Донецкое направление: миномёты 82 мм — 1 раз (18 мин); РПГ — 1 раз (2 гранаты); АГС — 1 раз (5 гранат); стрелковое оружие — 1 раз. Мариупольское направление: миномёты 120 мм — 1 раз (10 мин); РПГ — 2 раза (9 гранат); ГП — 1 раз (2 гранаты)», — говорится в официальном сообщении.

Под огнем украинских вооруженных формирований оказались поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты «Трудовская», Веселое, Васильевка, Ленинское и Саханка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовящихся на Украине провокациях против ДНР и ЛНР, сообщает Федеральное агентство новостей.