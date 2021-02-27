День «вежливых людей»: отвага и честь бойцов ССО сформировали образ армии России

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил ССО за безупречную службу и верность долгу и присяге. Подразделение ССО было сформировано в 2009 году в ходе масштабной реформы Вооруженных сил России. За 12 лет военнослужащие проявили выдающуюся отвагу и профессионализм и вошли в историю как «вежливые люди».

Путин подчеркнул, что создание ССО стало ответом на вызовы времени — новые военные угрозы и способы ведения вооруженной борьбы.

«Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

Создание ССО

В 2009 году в ходе масштабной реформы ВС РФ на базе подразделения «Сенеж» было создано Управление специальных операций, которое подчинялось начальнику Генерального штаба ВС РФ. Спустя три года управление было преобразовано в Командование Сил специальных операций (КССО).

Официально о создании Сил специальных операций объявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в 2013 году.

«Изучив практику формирования, подготовки и применения сил специальных операций ведущих государств мира, руководство Минобороны также приступило к их созданию», — сказал Герасимов.

Тогда же в подмосковном поселке Кубинка-2 был создан первый Центр специального назначения МО РФ, подчиняющийся КССО, а в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище появился факультет специальной и войсковой разведки для подготовки офицерских кадров для ССО. В 2014 году в составе ССО помимо сухопутной составляющей, появились также воздушная и морская составляющие.

ССО не относятся ни к одному виду и роду Вооруженных сил России. Состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Участие в операциях

Военнослужащие ССО, по сообщениям СМИ, принимали участие в борьбе с сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Однако детали операций неизвестны. Также ССО были задействованы в антитеррористических операциях на Северном Кавказе.

ССО обеспечивали безопасность во время проведения референдума в Крыму в 2014 году. С 2015 года подразделения ССО используются в военной операции России в Сирии, в том числе военнослужащие были задействованы освобождении Алеппо, повторном освобождении Пальмиры и других операциях на территории Сирии.

В 2017 году ССО обеспечивали безопасность пребывания президента России Владимира Путина на авиабазе Хмеймим.

Вежливые люди

День Сил специальных операций учрежден указом президента России 26 февраля 2015 года и отмечается 27 февраля. Дата праздника выбрана неслучайно — в ночь на 27 февраля 2014 года части вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия.

Тогда никто не знал, что за люди обеспечивают безопасность жителей полуострова, но крымчане отметили их вежливость. Отсюда и закрепилось за ССО прозвище — «вежливые люди». Позже Владимир Путин сообщил, что «вежливые люди» охраняли безопасность крымчан в ходе референдума о статусе Крыма.