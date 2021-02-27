Кабаева ответила на вопрос о возможном романе с Тимати

Москва, 27 февраля. Модели Саше Кабаевой удалось покорить столицу благодаря знакомству с основателем бренда Black Star, хип-хоп исполнителем Тимати. Она объяснила, что их связывает сейчас.

Сначала Кабаева работала танцовщицей и официанткой в баре-ресторане Soho Rooms, затем ее повысили до управляющей заведения. Брюнетку заметил Тимати и пригласил сняться в одном из своих клипов. Это открыло Кабаевой дорогу в моделинг. Сотрудничество с брендом Black Star она не прекратила до сих пор.

Вокруг Кабаевой витают сплетни из-за ее типичной для эскортницы внешности. Модели продолжают приписывать роман с «вечным холостяком» Тимати. В эфире YouTube-шоу «Между нами» она решила положить конец этим слухам.

«Меня часто приглашали сниматься для Black Star, поэтому, когда Тим открывал уже бизнес, то позвал меня туда работать. Он ко мне с теплотой относится, причем ты всегда понимаешь, подкат это или нет. Тимати не подкатывал», — констатировала сотрудница Тимати.

Напомним, что Саша Кабаева и бизнесмен Александр Липовой поженились еще в 2016 году. На протяжение первых лет совместной жизни возлюбленные жили душа в душу, но вскоре все изменилось. Проблемы у семейной пары начались после того, как в отношении Липового завели уголовное дело о мошенничестве, и он оказался за решеткой.