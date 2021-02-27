Националисты Киева устроили митинг у офиса Зеленского

Киев, 27 февраля. Участники украинских националистических движений в Киеве устроили митинг у Офиса президента страны Владимира Зеленского в поддержку Сергея Стерненко.

В правительственном квартале собралось не менее полутора тысяч человек, среди них есть представители «Движения сопротивления капитуляции», которое связывают с бывшим президентом Петром Порошенко. Националисты требуют освобождения своего соратника, рядом находится автомобиль, откуда громко играет музыка.

Правоохранителей у офиса Зеленского немного, но митингующие ведут себя мирно, потасовок нет. Полиция не выставляла никаких заградительных конструкций на месте сбора националистов. Радикалы заранее предупреждали о митинге, заявляя о многочисленности и бессрочности акции.

На предыдущем митинге в поддержку Стерненко собралось порядка двух тысяч человек, националисты использовали пиротехнику и газовые баллончики. В результате пострадали 27 правоохранителей, задержано 24 человека.