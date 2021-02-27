Норвежка Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ в Германии

Оберстдорф, 27 февраля. Тереза Йохауг выиграла золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам, который продолжается в Германии.

Женский скиатлон на 15 километров в рамках планетарного первенства по лыжным гонкам завершился победой норвежки Терезы Йохауг. Она преодолела дистанцию за 38 минут и 35,5 секунды. Серебряную медаль завоевала Фрида Карлссон из Швеции, проигравшая Йохауг 30 секунд. Ее соотечественница Эбба Андерссон пришла к финишу третьей.

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина. Она проиграла норвежке 1 минуту и 23,3 секунды, финишировав восьмой. Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли 10-е, 11-е и 16-е места соответственно.