Москва, 27 февраля. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал о взломе своего аккаунта в Facebook.

Подробности случившегося политик написал на своей странице в социальной сети, дополнив публикацию скриншотами, согласно которым злоумышленники заходили в его аккаунт в Facebook из Краснодара с устройства Apple.

«Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае решили, видимо, «повеселиться» в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично», — пишет Неверов.

Он добавил, что современный мир сложно представить без соцсетей, однако после случившегося стоит задуматься об «ином формате своего присутствия» (взаимодействия с аудиторией — Прим. ред.).