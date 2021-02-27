Стрелки из шлиссельбургского кафе прятали нелегальные игровые автоматы

Санкт-Петербург, 27 февраля. Правоохранители задержали пятерых предполагаемых участников смертельной перестрелки в шлиссельбургском кафе. У них нашли оружие и нелегальные игровые автоматы.

В кафе состоялась так называемая «стрелка» двух конкурирующих групп, являющихся представителями одной диаспоры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Один из участников конфликта открыл огонь и смертельно ранил оппонента.

Оперативники установили личности пятерых предполагаемых зачинщиков и задержали их. Все они — молодые уроженцы Кавказа, четверо имеют российское гражданство. Среди задержанных — владелец кафе, где был убит человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном обороте оружия.

В Москве чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. По информации СМИ, спортсмен был ее непосредственным участником и три года скрывался от органов следствия, сообщала «Газета.Ru».