«Погоня» британского корабля за подлодкой ВМФ РФ вызвала смех в Сети

Лондон, 27 февраля. Экипаж британского корабля стал объектом шуток в Сети из-за своего «героического» преследования российской субмарины.

Минобороны Великобритании некоторое время назад сообщило о слежке за подводной лодкой ВМФ России. Подлодка «Ростов-на-Дону» класса «Варшавянка» прошла через Северное море и пролив Ла-Манш заранее объявленным маршрутом. Для преследования был отправлен патрульный корабль Королевского флота (Royal Navy, RN) HMS Mersey, передает «ПолитРоссия». Однако жители Британии высмеяли «миссию» своих моряков.

О погоне за субмариной ВМФ РФ написало издание Daily Mail. В комментариях к материалу многие читатели указали на то, что Россия не нарушала Конвенции ООН по морскому праву. Другой британец заметил, что даже в случае столкновения экипажу патрульного судна пришлось бы ждать разрешения парламента для открытия огня.

«Речной патрульный корабль преследует российскую подлодку класса «Варшавянка». Стыдно, во что превратился RN», — отреагировал один из комментаторов.

Некоторые напомнили об отсутствии сонара на HMS Mersey. Если бы подлодка захотела скрыться, ей нужно было просто уйти под воду. К тому же, Россия заранее сообщила о переходе своей подлодки в этом регионе.

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