Замужняя Татьяна Тотьмянина показала чувственный кадр с Максимом Марининым

Москва, 27 февраля. Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина опубликовала чувственный снимок со своим партнером Максимом Марининым.

Фотографию спортсменка выложила на своей странице в Instagram. На снимке партнеры страстно смотрят друг на друга, при этом Маринин держит Тотьмянину за голову.

«25 лет вместе!!!» — подписала кадр олимпийская чемпионка.

Поклонники пары поздравили любимых фигуристов со знаменательной датой. Максим Маринин тоже оставил комментарий под постом своей партнерши.

«Этот тайм мы уже отыграли. Как молоды мы были», — написал спортсмен.

Татьяну Тотьмянину связывают с Марининым лишь рабочие отношения. Спортсменка уже несколько лет замужем за фигуристом Алексеем Ягудиным. Пара воспитывает двоих дочерей — Елизавету и Мишель. Обе девочки родились, когда их родители еще не были в браке.

Тотьмянина иногда показывает в соцсетях, как они с Ягудиным и дочерьми проводят время в выходные. Недавно она поделилась кадром, сделанным во время воскресного семейного обеда.