Врачи из Испании назвали ключевые отличия заболеваний почек от боли в спине

Мадрид, 27 февраля. Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, спровоцированную заболеваниями почек, от обычной боли в спине.

Последнюю может спровоцировать перегрузка в пояснице или неправильная осанка, а также долгое сидение за компьютером или непрекращающийся стресс. Такая боль носит, как правило, непрерывный характер и длится в течение нескольких дней.

«Спинная боль будто распространяется в самые разные стороны, а вот почечная может быть сконцентрирована только в одной точке», — объяснили специалисты.

Если поражена одна почка, то и боль может проявляться только с одной стороны. Кроме того, почечные заболевания могут характеризоваться волнообразными болевыми приступами. В числе других симптомов врачи отметили тошноту и повышение температуры.

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