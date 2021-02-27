Один человек скончался в аварии с участием легковушки и автобуса под Петербургом

Санкт-Петербург, 27 февраля. Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись в Кировском районе Ленобласти. Один человек погиб и еще один пострадал.

ДТП произошло на Мурманском шоссе в вечернее время суток. По предварительным данным, водитель легковой машины марки «Дэу-Нексия» выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Пассажир легковушки скончался на месте, сам водитель находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

В автобусе было 19 пассажиров и никто не получил травм. Рейсовый автобус следовал из Петрозаводска в Петербург, участников ДТП доставили в пункт назначения на резервном транспорте.

Еще одно дорожное происшествие случилось в Кировском районе минувшей ночью. Там столкнулись две легковушки, один участник аварии пострадал.