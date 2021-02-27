Посол Украины в США не назвала дату визита Байдена в Киев

Киев, 27 февраля. Украинский дипломат Оксана Маркарова не смогла назвать дату визита президента США Джо Байдена в Киев, но указала на подготовку к разговору с руководством Незалежной.

Посол Украины заверила, что идет активная работа в преддверии телефонной беседы глав двух стран. Президент Незалежной Владимир Зеленский может пообщаться с Байденом. Однако Маркаровой неизвестно, когда состоится встреча политиков.

«Давайте не говорить о датах, но, безусловно, мы активно работаем», — подчеркнула дипломат в беседе с агентством «Укринформ».

Представитель посольства добавила, что Киев занимается разработкой комплексной дорожной карты отношений двух стран. Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом в США 25 февраля.

Президент Украины ранее поблагодарил Байдена за непризнание Крыма российским. По его словам, украинцы «высоко ценят поддержку США».