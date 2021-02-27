Сотрудников ярославской ИК-1 отправили под домашний арест по делу об избиении заключенного

Ярославль, 27 февраля. Двоих сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле, подозреваемых в избиении заключенного, отправили под домашний арест.

Меру пресечения избрал Заволжский районный суд. Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации в интернете видеозаписей с избиениями в ИК-1. На кадрах можно видеть, как сотрудники УФСИН избивают дубинками двоих осужденных.

Оба мужчины при этом были полураздеты. Одного из них просили присесть, а когда тот отказался, на него обрушились удары. Гражданин Важа Б., по данным следствия, после избиения в 2016 году получил травму печени и попал в больницу Рыбинска, где и скончался.