Кипр останется недоступным для посещения российскими туристами

Никосия, 27 февраля. Российские туристы не смогут посетить Кипр с 1 марта, несмотря на возобновление работы аэропортов в сфере международного туризма.

Власти республики составили новый реестр деления стран на группы, в основе которого лежат данные о складывающейся там эпидемиологической ситуации. Официальный перечень опубликовало Министерство здравоохранения Кипра.

Согласно списку, Россию внесли в «серую» группу стран. Таким образом, прилететь на остров смогут только определенные категории граждан. Помимо России, в эту группу также вошли Великобритания, Израиль, ОАЭ, Белоруссия и еще ряд государств.

Россия может остаться в «серой» категории стран ориентировочно до 1 апреля. Об этом ранее рассказали в российском посольстве в Никосии.