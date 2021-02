Бразильские власти отказались от соглашений с США и будут работать с Huawei

Бразилиа, 27 февраля. Агентство связи Бразилии (Anatel) допустило китайскую корпорацию Huawei к созданию национальной сети высокоскоростного интернета. Ведомство опубликовало регламент проведения аукциона, не предусматривающий запрет на участие китайской компании. Об этом сообщает портал UOL.



Дешевле, чем конкуренты

Эксперт по телекоммуникациям консалтинговой компании RKKG Consulting Андре Гилдин считает, что это решение позволит правительству Бразилии значительно сэкономить на создании сети 5G. Он утверждает, что услуги Huawei стоят гораздо меньше мексиканской Claro и итальянской Telecom Italia SpA, которые ранее участвовали в создании сети 4G в Бразилии.

Давление со стороны США

Ранее правительство Жаира Болсонару выступало против участия китайской компании. 21 октября 2020 года администрация Болсонару подписало меморандум о взаимопонимании с экспортно-импортным банком США (EXIM). Американская сторона предложила бразильским властям инвестиции в размере почти одного миллиарда долларов по шести направлениям, среди которых — телекоммуникации (сети 5G), атомная промышленность, добыча нефти и газа, производство этанола, логистика и инфраструктурные проекты.

Единственным условием Белого дома был отказ правительства Болсонару от сотрудничества с Huawei. Вместо услуг китайской корпорации США предложили Бразилии сотрудничество с южнокорейской Samsung, финской Nokkia и шведской Ericsson, оборудование которых используется американскими сотовыми операторами Verizon и Sprint.

Позднее бразильское правительство также присоединилось к программе администрации Трампа «Чистые сети» («Clean Networks»), которая была направлена на противостояние китайским телекоммуникационным компаниям. К концу президентского срока Дональда Трампа к программе присоединилось более 30 стран.

«Это произошло на фоне отказа от подрядчиков, классифицированных как агрессоры и враги свободы, таких как Коммунистическая партия Китая. Это позволит создать мировой альянс систем 5G без шпионажа Китая», — утверждал сын бразильского президента, сенатор Эдуарду Болсонару.

Противостояние с Китаем

Слова Болсонару-младшего спровоцировали критику со стороны китайского посольства. Посол Пекина обвинил семью президента в разрушении дружеских отношений между двумя странами и пригрозил Бразилии санкциями. Позднее Эдуарду Болсонару и посольство Китая удалили посты в Twitter с обвинениями.

Однако не все представители бразильского правительства разделяли подобную риторику в отношении китайских компаний. Вице-президент страны Амилтон Моуран неоднократно выступал в защиту Huawei, считая ее условия лучшими для Бразилии. По информации издания Veja, несогласие Моурана с «генеральной линией» послужило причиной разлада в отношениях с Жаиром Болсонару.

«Американская гегемония в некоторой степени находится под угрозой растущей мощи Китая. Это приводит к спорам вокруг 5G, в котором, как мы знаем, возможности у Huawei выше, чем у других конкурентов», — заявлял вице-президент.

Для защиты Huawei китайские власти воспользовались проблемами с вакцинацией в Бразилии. Издание Revista Forum сообщало, что в конце января, когда запасы действующего вещества китайской вакцины CoronaVac в Бразилии подошли к концу, администрация Си Цзиньпиня затягивала поставки препаратов, чтобы убедить правительство Болсонару отказаться от договорённостей с США.

Тогда же в руководство бразильского подразделения корпорации вошел бывший президент Бразилии Мишел Темер, который пользуется доверием главы государства. Журнал Mercopress назвал это назначение «дополнительным бонусом для Huawei», который поспособствует продвижению его интересов.





Аукцион по распределению частот для сетей 5G пройдет в Бразилии в июне этого года. Согласно планам правительства, система интернета пятого поколения должна появиться в столицах всех 27 субъектов федерации до середины 2022 года. По расчетам Anatel, создание сети интернета пятого поколения обойдется примерно в 6,25 миллиардов долларов. Технология 5G позволяет увеличить скорость Интернет-соединения в десять раз и количество подключенных устройств более чем в 100 раз.