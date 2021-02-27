Экс-жена Епифанцева пожаловалась на сильные боли после нападения в ресторане

Бывшая жена актера Владимира Епифанцева Анастасия Веденская до сих пор не может оправиться от травм, которые она получила в ходе конфликта в заведении Петербурга. Женщина рассказала корреспонденту ФАН, что ее постоянно мучают головные боли и после нанесенных ударов у нее пострадали нервы лица.

По словам Веденской, в Петербург она приехала со старшим сыном на премьеру фильма «Дочь тьмы», в котором сыграла главную роль. Актриса рассказала, что на нее напали в ресторане при отеле, где они с ребенком решили поужинать.

За ужином к ним присоединился режиссер фильма и незнакомая супружеская пара. Компания употребляла спиртные напитки, а потом подруга режиссера нанесла актрисе два удара в лицо бокалом для пива.

Веденская отметила, что сейчас проходит лечение. Врачи диагностировали у нее сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

«Я наблюдаюсь у разных специалистов. К неврологу обращалась отдельно из-за головных болей, она мне скорректировала лечение. Наш семейный врач тоже меня наблюдает. Головные боли у меня в течение дня, справа отек большой. Периодически бьет, как будто тебя током ударили. Врачи говорят, что это потому, что были перерезаны нервы, ведь это самая верхняя точка лицевого нерва, так как у меня нарушение чувствительности, вот так она, наверное, возвращается. Меня как током бьет по голове, работать в таком состоянии, конечно, невозможно», — призналась актриса.

Веденская написала заявление в полицию на нападавшую. По словам собеседницы ФАН, она не претендует на денежную компенсацию, а требует, чтобы обидчица ответила по закону.

«Для меня вообще главное не денег с кого-то взять, а чтобы все было по закону. У меня есть адвокат, и он будет решать, как действовать в рамках этого дела», — добавила она.

Ранее источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции проводят проверку по факту драки.