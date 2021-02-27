«Гусь свинье не товарищ»: Польша не считает Украину союзником



Варшава, 27 февраля. Преподаватель Варшавского университета Оля Гнатюк выступила с неожиданным заявлением о том, что Варшава не является союзником Киева и украинская власть не должна так позиционировать государство Восточной Европы.

Об этом журналистка рассказала в интервью журналу «Країна». Гнатюк заявила, что отношения отношения между Польшей и Украиной ассиметричны. По словам девушки, украинцы не правы, считая поляков дружественно настроенным к ним народом. Украина и ее жители в для поляков находится в самом конце списка.

Педагог считает, что такое полярное расхождение мнений связано прежде всего с подходам к истории. В Киеве и Варшаве они разительно отличаются. Польша, за долгое время сотрудничества с Западом, приобрела комплекс неполноценности, который компенсирует за счет чувства превосходства над Украиной. Отсюда следует, что Киеву не стоит надеяться на Варшаву и скорее всего она, если это понадобится, от него отвернется.

«Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике», – заключила Гнатюк.

Польское правительство не в первый раз предпринимает попытки заработать на политических «играх» Украины.

Так, например, после того как Киев отказался от возможности приобрести российскую вакцину «Спутник V», и запретил покупку препарата на государственном уровне, сорвались и поставки препарата Pfizer.

Польское правительство тогда назвало условия, при помощи которых оно будет готово перепродать вакцину от COVID-19 Украине. Киевская власть по-прежнему так и не озаботилась обеспечением своего населения жизненно-важным препаратом.

Очевидно, что поведение Киева как минимум нелогично. После активного интереса Европы в вакцине «Спутник V», украинская власть, заявляющая о желании раз и навсегда уничтожить злосчастный коронавирус, зачем-то издает полный запрет на приобретение российской вакцины против COVID-19.

Ранее ФАН писал об этом в публикации «Варшава планирует заработать на вакцинах для Украины».