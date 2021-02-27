Крымский дипломат посоветовал Западу учитывать мнение жителей полуострова

Симферополь, 27 февраля. Представитель Крыма Юрий Гемпель напомнил Западу о существовании мнения жителей полуострова, которые проголосовали за возвращение в состав России в 2014 году.

По словам председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, его поразило выступление президента США Джо Байдена, где он сообщил, что Америка считает полуостров украинским и никогда не признает его за Россией. Во всех этих разговорах и информационных угрозах забывают о самих крымчанах, добавил Гемпель.

«Давайте вернемся к нашему референдуму и волеизъявлению самих крымчан. Тем более, что Крым и исторически, и культурологически всегда тяготел к России, и это отрицать невозможно», — подчеркнул представитель полуострова.

Гемпель назвал подобные заявления Запада «сотрясанием воздуха».

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснил слова Байдена о непризнании Крыма старческим маразмом. Он также напомнил ему известную американскую поговорку.