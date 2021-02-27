Министры обороны РФ и Армении обсудили по телефону обстановку в НКР

Москва, 27 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе и в Армении.

Ход выполнения миротворческой операции в Нагорно-Карабахской Республике был главной темой телефонного разговора глав оборонных ведомств России и Армении. Собеседники обсудили общую обстановку в регионе и результаты выполнения российскими миротворцами своих задач. Шойгу и Арутюнян также обговорили текущее состояние двустороннего сотрудничества и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

27 февраля должна пройти встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.