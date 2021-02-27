Многодетная мать зарезала дочь и задушила сына в Воронеже

Воронеж, 27 февраля. Страшная трагедия произошла в квартире одного из домов, где жила с виду благополучная семья. Мать убила двух своих детей, а затем свела счеты с жизнью.

Тела жены, дочери и сына обнаружил вернувшийся с работы отец семейства. На место убийства прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, 43-летняя женщина несколько раз ударила ножом свою 22-летнюю дочь, а затем задушила восьмилетнего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. В ходе расследования будет проведено несколько экспертиз, в том числе для установления точной причины смерти. Правоохранители допрашивают свидетелей преступления. Дело взято на личный контроль руководителем регионального управления СК РФ.