Германия разработала компромиссный план по трубопроводу «Северный поток — 2»

Берлин, 27 февраля. Немецкий политолог Александр Рар рассказал о приемлемом для Киева и Вашингтона варианте урегулирования вопроса с газопроводом «Северный поток — 2».

Эксперт отреагировал на сведения о рассмотрении немецким правительством четырех путей разрешения ситуации. Власти Германии и США пока не ведут серьезных переговоров по трубопроводу. Однако они подготовили наиболее приемлемый вариант, подчеркнул политолог в беседе с газетой «Взгляд».

«Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода «Северный поток — 2» для диверсификации топливных поставок», — раскрыл план Рар.

ФРГ также будет готова к закупкам большого количества сжиженного природного газа у Соединенных Штатов, пояснил эксперт. Однако план все равно не спасет Украину из-за устаревшей газовой инфраструктуры, добавил он.

Ранее газета Handelsblatt раскрыла четыре пути решения проблемы с «Северным потоком — 2», рассматриваемых Германией. Среди них есть путь с игнорированием угроз Вашингтона.