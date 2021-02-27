Определен уровень госдолга России, который может препятствовать росту ВВП

Москва, 27 февраля. Глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, какой размер госдолга может стать предельным для роста экономики РФ.

Взлет уровня государственной задолженности выше 40-–50 процентов ВВП способен оказать давление на рост отечественной экономики. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.

«В таком случае вырастет доля расходов на обслуживание долга», — объясняет Наметкин.

При подобном увеличении показателя траты могут частично вытеснить другие статьи расходной части бюджета и застопорить экономическое развитие. Однако показатель РФ по итогам прошлого года по-прежнему остается одним из самых низких по сравнению с другими государствами. По данным Счетной палаты, госдолг России за 2020 год поднялся на 5,4 триллиона рублей, достигнув отметки в 17,8 процента ВВП. Эксперт отмечает, что к концу 2020 года госдолг развивающихся европейских экономик в среднем равнялся 38,3 процента ВВП, а Латинской Америки — 76,3 процента.

Это подтвердил и руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей. Рост российского госдолга в 2020 году он объяснил сложной ситуацией, связанной с коронавирусным кризисом.