Доктор Мясников перечислил богатые калием и магнием продукты

Москва, 27 февраля. Дефицит калия и магния в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, богатые этими веществами.

Избыточное или недостаточное употребление калия может привести к остановке сердечной деятельности. Об этом врач Александр Мясников рассказал в эфире своей программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия-1». В группе риска — гипертоники.

«Ни за одним другим микроэлементом мы не следим в больницах с такой тщательностью, как за калием», — утверждает Мясников.

По словам врача, калий способствует правильной работе сердца, поэтому его так важно употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Этот полезный микроэлемент содержится в мясе, крупах, картофеле, шпинате и сухофруктах. Употребляя продукты с калием, важно следить за его количеством. Чрезмерное употребление микроэлемента сводит его пользу на нет и может лишь ухудшить состояние здоровья.

Магний участвует во множестве процессов в организме, в том числе в синтезе белков и жиров. Он необходим при формировании более 300 ферментов организма. Важнейшее значение магний имеет для работы сердца. Его дефицит в организме приводит к аритмии, повышает риск развития инфаркта, влияет на здоровье нервной системы, вызывает усталость и раздражение. Доктор считает, что в группе риска находятся любители диет, жирной пищи и те, кто принимает определенные лекарственные препараты. Для восполнения запасов магния врач советует употреблять орехи, темный шоколад, чеснок, рыбу, овощи и фрукты, а также красное вино в небольших количествах.

Ранее доктор Мясников рассказал о пользе кофе в профилактике сахарного диабета. Врач считает, что употребление четырех чашек кофе в день способствует снижению риска возникновения этого заболевания.