Фонд Немцова назначил Навального победителем премии в обход обязательного народного голосования

В субботу, 27 февраля, Фонд Бориса Немцова объявил о присуждении своей премии в размере 10 тысяч евро Алексею Навальному. Как указано на сайте фонда, премию основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом на территории России) вручили «за смелость в отстаивании демократических ценностей в России». Вот только при присуждении премии Фонд Немцова поступился этими самыми «демократическими ценностями» и нарушил собственный регламент определения победителя.

Кто назначает «защитников демократии» для России?

Премия Немцова вручается с 2016 года. Ее лауреатами становились политики и активисты Лев Шлосберг, Надежда Митюшкина, Константин Котов и другие. Регламент определения победителя на протяжении всех пяти лет оставался неизменным. Описанная схема — это не просто традиция, а регламент, закрепленный в официальных документах Фонда Немцова.

Сперва в начале каждого года различные организации, одобренные фондом, выдвигают номинантов, которые, по их мнению, внесли достаточный вклад в отстаивание демократии в России. Среди таких одобренных организаций немецкий Фонд Фридриха Наумана, американский Фонд Free Russia (признан нежелательным на территории России), чешский Институт CEELI и другие подобные организации.

Затем из выдвинутых номинантов формируется лонг-лист и организуется открытое голосование, в котором может принять участие каждый желающий. Первое голосование, в 2016 году, проходило на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в дальнейшем его проводили на портале «Новой газеты».

И на заключительном этапе пять лидеров общего голосования попадали в шорт-лист. Победителя среди них определял Совет Фонда Немцова. На сегодняшний день в состав совета, определяющего лучшего борца за демократию в России, входят экс-посол США Майкл Макфол, американский политик Кэти Брин, экс-министр юстиции Германии Сабина Лойтхотер-Шнарренберг, глава немецкого Фонда Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, скрывающийся в Швейцарии от обвинений в организации заказного убийства мэра Нефтеюганска миллиардер Михаил Ходорковский и постоянно проживающий в США вице-президент американского Фонда Free Russia Владимир Кара-Мурза.

Все пять лет существования премии победителей выбирали в соответствии с описанной схемой, исключение составил 2020 год.

Честное народное голосование может навредить «демократии»

В начале 2020 года журналистам ФАН удалось выяснить, что «Новая газета» с помощью различных голосований на своем сайте, в том числе с помощью голосования по номинантам на премию Немцова, тайно собирала конфиденциальную информацию о своих читателях. Собираемые ими сведения используются американскими спецслужбами для слежки за действиями людей в Сети по всему миру. Подробности именно этой формы незаконной слежки в свое время раскрыл экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноудэн, за что в Штатах ему грозит смертная казнь. Кроме того, система безопасности сайта «Новой газеты» позволяла хорошо знакомым с it-технологиями пользователям накручивать голоса за кандидатов.

После публикации ФАН редакция «Новой газеты» изменила функционал своего сайта, в результате чего защита от накрутки в опросах практически перестала существовать. По факту все участники оказались в равных условиях — каждый мог самостоятельно повлиять на результат. Это привело ко вбросу голосов за определенных кандидатов на премию Немцова. «Новая газета» признала факт накрутки голосов, а Фонд Немцова аннулировал голосование. В итоге Совет фонда самостоятельно выбрал победителя из лонг-листа. Им стал Константин Котов, получивший 1,5 года в колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов летом 2019 года. В аннулированном голосовании он набрал 3% голосов.

При этом действия Совета фонда полностью соответствовали регламенту премии. На сайте Фонда Немцова прямо указано, что если интернет-голосование оказывается скомпрометировано, то победитель выбирается советом из лонг-листа.

Но присуждение премии Немцова Алексею Навальному прошло в обход всех правил и требований. Минуя стадию номинирования и народного голосования, Совет Фонда Немцова просто назначил оппозиционера победителем. Вполне вероятно, что и перечисление премиальных 10 тысяч евро также будет происходить в обход всех правил организации.

Что стало причиной столь недемократичного решения при вручении премии за защиту демократии, сказать сложно. Возможно, Фонд Немцова не смог найти новую площадку голосования, где была бы надежная и безопасная защита от накруток. Или, что вероятнее, организаторы просто побоялись проводить честное народное голосование, в котором Навальный набрал бы свои 2% — именно столько он получил в прошлом году.

До того, как ФАН раскрыл схему накруток на «Новой газете», Навальный получал 17-19% голосов. Но как только мы привлекли внимание общественности к манипуляциям при голосовании, его показатели резко упали.

В любом случае объявление победителем премии Немцова Алексея Навального прошло при полном игнорировании регламента. Такой фундаментальный элемент демократии, как народное голосование, оказался просто исключен из процесса. В результате Совет Фонда в лице Майкла Макфола, Кэти Брин, Сабины Лойтхотер-Шнарренберг, Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена, Тоомаса Хендрика Ильвеса, Михаила Ходорковского и Владимира Кара-Мурзы просто назначил Навального защитником демократии в России. При этом мнение самого российского народа оказалось просто проигнорировано.