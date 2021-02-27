Перекресток древних народов: в Институте археологии РАН объяснили уникальность Крыма

Крым и Севастополь чрезвычайно богаты на археологические находки, которые имеют высокую историческую и научную ценность. Например, только при строительстве федеральной трассы «Таврида» были обнаружены и раскопаны десятки новых археологических памятников. Количество же разнообразных находок исчисляется многими тысячами.

Все они переданы на хранение в музеи Крыма в Керчи, Феодосии, Симферополе, Севастополе. К сожалению, множество археологических объектов были разграблены черными копателями в разные периоды истории полуострова. Однако даже это не мешает ученым делать новые открытия.

В комментарии ФАН сотрудники Института археологии РАН рассказали более подробно о масштабных археологических раскопках в Крыму, в том числе совсем недавних — под Севастополем, самых интересных и сенсационных находках.

«Таврида»: новые открытия

Как сообщил доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований ИА РАН Александр Масленников в разговоре с корреспондентом ФАН, самые масштабные работы в Крыму не только за последнее время, но и, пожалуй, за всю историю местной археологии идут параллельно с большими строительными проектами.

«Прежде всего речь идет о строительстве трассы «Таврида». В этих исследованиях участвовали десятки специалистов из ведущих научных учреждений России и Крыма, а также огромное количество волонтеров и местных рабочих. Только в истекшем, непростом по известным обстоятельствам, году на археологические исследования на полуострове было выдано 100 разрешений (открытых листов). Когда работы на трассе «Таврида» были в самом разгаре, таких листов и отрядов было еще больше. Мой коллега Олег Шаров руководит одним из отрядов на важном участке под Севастополем, где раскапывается очень интересный и насыщенный находками некрополь рубежа эр — первых веков н. э. (Киль-Дере). Тут открыто около 350 гробниц. И хотя большинство их было ограблено, находок оказалось довольно много. Особенно примечательны несколько десятков надгробий, аналогичных некрополю соседнего Херсонеса. Можно отметить и сделанную некоторое время назад во время разведочных изысканий в Восточном Крыму находку предмета древнейших палеолитических культур — каменного изделия, предположительно, датирующегося около 1,5 млн лет. Если подтвердится их возраст, то это будет очень интересный и даже сенсационный материал», — отметил ученый.

Скифское золото

6 февраля 2014 года в музее, принадлежащем Амстердамскому университету, открылась выставка «Крым — золотой остров в Черном море». На ней были представлены различные археологические находки из собраний крымских музеев: оружие, ювелирные украшения, предметы искусства.

К 1 июня 2014 года все экспонаты должны были вернуться в Республику Крым и Киев. Однако после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года Нидерланды не признали суверенитет России над полуостровом. Из-за этого начался сложный судебный процесс, который длится до сих пор, поскольку принадлежавшая Киеву часть экспозиций была возвращена, а четырем крымским музеям — нет. Отметим, что все эти предметы были найдены на территории полуострова.

«Вещи должны быть возвращены туда, откуда они взяты. Это совершенно очевидно. Конечно, если этому не мешает политика. Будем надеяться, что квалификации наших юристов и соответствующих консультантов будет достаточно для того, чтобы решить этот вопрос в интересах крымских музеев», — заявил Масленников.

Крым — перекресток миграций, культур, языков и многих народов

По словам эксперта, Крым — это жемчужина отечественной археологии, потому что здесь представлены многие археологические культуры юга Восточной Европы начиная с каменного века. Такова специфика полуострова — с востока на запад, с запада на восток, кто бы ни шел по евразийским пространствам, он или проходил через Крым, или оставался в нем.

Собеседник ФАН добавил, что вопрос о черных копателях — незаконных раскопках в Крыму, — как и в любых других регионах страны, актуален, важен и очень болезненно воспринимается.

Оценка как ущерба от них в стоимостном выражении, так и того вреда, который нанесен науке, памятнику или государству, очень сложна. Конкретные цифры или иную статистику здесь представить скорее могут соответствующие компетентные органы.

Отметим, что сегодня против черных копателей возбуждаются уголовные дела по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Максимальное наказание в данном случае предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Однако очень редко дела по ряду причин вообще доходят до судов. Иногда не доходит даже до санкций в виде штрафа, поэтому многие эксперты говорят о необходимости привлечения черных копателей за разграбление исторически важных объектов по всей строгости закона.

Уникальный могильник Киль-Дере

Доктор исторических наук, замначальника Крымской археологической новостроечной экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров рассказал корреспонденту ФАН, что сейчас работы ведутся на восьмом участке трассы «Таврида». Здесь найден могильник, который был почти полностью разграблен в 2000-х годах, — Киль-Дере-1.

«Данный некрополь очень интересен, он находится в долине реки Черной, где расположены хорошо известные могильники: Инкерманский, Чернореченский, Севастопольский и другие. На некрополе Киль-Дере-1 было открыто порядка 300 погребений, из них остались неразграбленными только 15», — отметил Олег Шаров.

Эксперты считают, что черные копатели узнали об этом объекте во время того, когда поисковики, раскапывая блиндажи и окопы Великой Отечественной войны, случайно нашли древние погребения. После этого началось повальное разграбление могильника, причем весьма «профессиональное».

Ученый объяснил, что любая подбойная могила — это глубокая входная яма, где на уровне дна делаются подбои, куда кладутся погребения с каждой стороны и закрываются каменными плитами, после чего входная яма забивается камнями.

«Те люди, которые грабили, они находили пятно входной ямы и по нему определяли, где находятся подбои, и сразу копали их, минуя входную яму, забитую камнями. Причем они врывались не просто в подбой, а в ту часть погребения, где находилась голова погребенного, потому что в районе головы всегда находились все золотые украшения и самые ценные предметы. То есть черные копатели грабили, четко зная, где и что находится, как устроены различные типы погребальных сооружений. Они использовали металлические щупы, которыми протыкали землю, разворовывали следующую могилу и так прорывали огромные подземные ходы между могилами. Вся вершина холма, где располагался некрополь, была покрыта погребениями. Это уникальное место, потому что обычно захоронения бывают на склонах, здесь же основное скопление находится на самой вершине. Кроме того, уникальность этого могильника в том, что многие погребения, которые были разграблены, имели каменные надгробия, исполненные в «варварском стиле», которые сохранились в силу того, что не были интересны грабителям или просто ими не были замечены. Все 63 надгробия и детали постаментов были вырублены из местного известняка. Такого количества надгробий не было найдено ни на одном могильнике, которые были раскопаны в более раннее время в округе Херсонеса и в долине реки Черной. Это сопоставимо с коллекцией надгробий самого Херсонеса, в которой есть подобные надгробия в «варварском стиле», — отметил Шаров.

По его словам, могильник датируется концом I — IV веками нашей эры. Несмотря на то, что захоронения практически полностью были ограблены, там удалось найти и зафиксировать порядка 1200 предметов погребального инвентаря.

То есть даже при разграблении объектов у археологов есть возможности найти и изучить погребальный обряд древнего населения, снять план каждой катакомбы, подбойной могилы или обычных грунтовых погребений, обнаружить оставленные или не увиденные грабителями древние артефакты и даже обнаружить новые погребения там, где их не находили черные копатели.

«Несмотря на то, что практически 95% погребений было уничтожено, по 5% можно восстановить то, что было когда-то оставлено древним населением округи Херсонеса в этом месте сотни лет назад. Этот могильник — один из самых интересных на этой территории из-за большого количества надгробий. Вероятно, это был один из самых ярких и самых значимых некрополей на территории округи Херсонеса», — подчеркнул замначальника Крымской археологической новостроечной экспедиции Института археологии.

По его словам, результаты строительства последнего участка трассы «Таврида» также очень интересны, поскольку остальные найденные памятники археологии не менее уникальны в научном плане, но менее интересны для современного читателя. Например, экспедицией ИА РАН были открыты жилища и хозяйственные ямы бронзового века.

«Это поселение находится прямо под Севастополем на линии будущей трассы «Таврида». Как научный результат это уникально, так как памятники каменско-ливенцовской культуры до сего времени были известны только к востоку от Феодосии. Мы по скоплению керамики, по очагам, по каменным выбросам и ровикам для воды сейчас пытаемся фиксировать наземные жилища и загоны для скота, которые были на этом месте 3500 лет назад», — сказал Олег Шаров.

Какие раскопки ждут Крым в будущем?

Как заявил Александр Масленников, будут продолжены работы на завершающем этапе трассы «Таврида». Он надеется, что Институт археологии и академические учреждения страны из Санкт-Петербурга, Москвы и Крыма будут активно участвовать в работах по предполагаемому продолжению этой трассы, а также в других масштабных и локальных проектах и на памятниках, имеющих наибольшую сложность и значение для разных периодов истории Крыма.

«Конечно, академические экспедиции и местные археологи будут продолжать изучение тех памятников, которые исследуются уже на протяжении многих лет. Это прежде всего раскопки в античном Херсонесе, в Керчи и ее окрестностях, античных и средневековых городах и поселениях в Западном и Восточном Крыму», — констатировал заведующий отделом полевых исследований ИА РАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал про индивидуальность древнеримских надгробий, найденных в Крыму под Севастополем.