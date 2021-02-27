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Известные журналисты Украины потребовали от властей прекратить атаки на СМИ

Известные журналисты Украины потребовали от властей прекратить атаки на СМИ

Киев, 27 февраля. Десятки известных журналистов Украины создали объединение в попытке защитить свои права. В список вошли 50 представителей СМИ.

В их числе телеведущие, редакторы, корреспонденты разных телеканалов, интернет-изданий, YouTube-каналов. Все они требуют от властей страны прекратить атаки на журналистов и прессу.

Движение получило название «Клуб защиты журналистов», его участники объединились для защиты свободы слова на Украине. Члены организации приглашает вступить в нее всем, для кого нет «неправильных и правильных журналистов».

Участники составили обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где напомнили, что фейковые уголовные дела против журналистов не закрыты, а в стране продолжаются политические преследования неугодных власти людей.

«Преступники на свободе, а войне и бедности в нашей стране не видно конца. Вместо этого вы закрываете телеканалы, которые напоминают вам о ваших же обещаниях», — указали журналисты.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому глава Конституционного суда Украины был отстранен от выполнения должностных обязанностей сроком на один месяц.

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