Отар Кушанашвили ждет извинений от Леонида Агутина за мат

Москва, 27 февраля. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал курьезную историю о заслуженном артисте России Леониде Агутине.

Кушанашвили в эфире программы "Секрет на миллион" заявил, что любит творчество 52-летнего музыканта. Руководствуясь желанием популяризовать Агутина в разгар пандемии, журналист заявил, что Агутин никогда не станет просить денег у государства. Кушанашвили в одном из интервью назвал певца обеспеченным человеком, вызвав у него тем самым неоднозначную реакцию.

Разъяренный Агутин отправил телеведущему сообщение. В нецензурных выражениях он заявил, что у него нет средств даже на покупку хлеба. Сообщение увидели дети Кушанашвили.

«Я даже не поверил, был потрясен, так как Леня никогда не ругался матом! Он ведь артист, а артист не имеет права жаловаться на жизнь! И это матерное слово прочли мои дети, а Леня в нашей семье — культ. Я с него не слезу, пока он не извинится», — заявил Кушанашвили в эфире телеканала НТВ.

Телеведущий является многодетным отцом. На шоу Леры Кудрявцевой он признался, что у него недавно родился девятый ребенок. Кто является его матерью, пока не известно.