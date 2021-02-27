Беспомощную косулю спасли из ледяной ловушки на Байкале

Иркутск, 27 февраля. Косулю, которая попала в ловушку на льду Байкала, поскольку ее ноги разъезжались, спасли сотрудники Онгуренского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Косуля оказалась на байкальском льду. Беспомощного зверя нашли во время патрулирования территории Прибайкальского национального парка. Животное не могло подняться со льда, так как его ноги разъезжались. Спасение косули организовали работники Онгуренского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сотрудники предположили, что животное могло попасть на лед из-за преследования волками. Такая ситуация является распространенной для региона. Косулю аккуратно связали, чтобы она не травмировала себя в дороге от испуга. Оказавшись на берегу, она пришла в себя и убежала, рассказал государственный инспектор Герберт Мешков.

До этого сообщалось, что жители города Шарья в Костромской области спасли застрявшего на крыше кота. Сотрудники одного из магазинов в течение нескольких дней слышали мяуканье, но не понимали, откуда оно исходит.