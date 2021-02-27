Экипаж корвета «Сообразительный» отработал отражение атаки противника с воздуха

Москва, 27 февраля. Моряки Балтфлота (БФ) осуществили учебные стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и воздушные средства противника в Балтийском море.

Согласно информации пресс-службы Балтийского флота, экипаж корвета «Сообразительный» в ходе тренировки отработал комплекс оборонительных мероприятий по отражению атаки средствами воздушного нападения условного противника и выполнил артиллерийские стрельбы по морскому щиту. Боевые упражнения моряки выполняли на разных высотах и дистанциях, используя корабельную артустановку АК-630.

«Также экипажи корвета провели комплекс стрельб из артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, имитирующего корабль условного противника», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале подготовки военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота ко второму этапу конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж».