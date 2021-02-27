Аэропорт Домодедово назвал популярные горнолыжные направления у россиян

Москва, 27 февраля. Пять наиболее популярных горнолыжных направлений этой зимы назвали в московском аэропорте Домодедово. Рейтинг возглавил Сочи.

Наиболее востребованными горнолыжными направлениями у пассажиров Домодедово оказались Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк. По маршрутам в этих направлениях пассажиропоток составил 618 тыс. человек. Это на 22% больше, чем в зимний период прошлого года.

Лидером рейтинга стал Сочи. Свыше 340 тыс. туристов выбрали этот горнолыжный курорт зимой текущего года. Показатель на 45% превысил количество путешественников в прошлый сезон. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово. Трафик внутренних пассажирских рейсов по России составил более 3,3 млн человек. Всего с декабря по февраль пассажиропоток воздушной гавани оказался почти 3,8 млн человек.

До этого аналитики составили список самых бюджетных направлений по России из Москвы и Санкт-Петербурга в феврале. В рейтинг вошли города, путешествия в которые стоят меньше тысячи рублей.