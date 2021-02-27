Жириновский рассказал о целях переброски бомбардировщиков ВВС США в Норвегию

Москва, 27 февраля. Депутат Госдумы РФ, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский объяснил протесты норвежцев против размещения в стране американских бомбардировщиков нежеланием оказаться под ударом.

Жители норвежского региона Финнмарк, граничащего с Россией, вышли 23 февраля на акцию протеста против размещения в стране американских бомбардировщиков. Депутат Госдумы РФ, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поддержал опасения норвежцев о возможном обострении отношений с Россией, а также объяснил цель действий США. Своими рассуждениями он поделился с корреспондентом «ПолитЭксперта».

«Цель США понятна: они пытаются окружить Россию своей военной инфраструктурой, создать незримую колючую проволоку вдоль наших границ», — подчеркнул парламентарий.

Жириновский добавил, что в случае реальной войны Россия будет бить по всем местам, откуда может исходить угроза. Простые жители Норвегии, желающие добрососедских отношений с нашей страной, уверен Жириновский, совсем не хотят оказаться под ударом.

Американские бомбардировщики В-1B Lancer уже успели совершить первый полет с норвежской базы Эрланн, ранее сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-релиз ВВС США в Европе.