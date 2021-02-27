Рита Дакота похвасталась покупкой музыкальной студии

Москва, 27 февраля. Участница седьмого сезона «Фабрики звезд» Рита Дакота похвасталась необычным приобретением. Певица купила собственную музыкальную студию.

О покупке исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. Дакота призналась, что день приобретения студии стал одним из самых счастливых в ее жизни. Певица утверждает, что является «профессиональным альтруистом», поэтому всегда жалеет денег на вещи, которые не приносят пользы ее творчеству, благотворительности, бизнесу или семье.

«И вот одна из первых проработок. Я купила себе музыкальную студию на пять этажей ниже своей квартиры. Маленький уютный апарт, в котором решено было ободрать весь ремонт и сделать заново», — сообщила Дакота.

В собственной студии артистка планирует поставить рояль, массажный стол, ванную для лежания в маслах, а также организовать алтарь и зону для медитации. Сейчас Дакота, находящаяся на Бали, скупает атрибуты для музыкальной студии. Например, она приобрела статую Будды, которая весит как взрослый мужчина. Все предметы певица отправит домой огромным контейнером по морю.

Рита Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, с которым они вместе участвовали в «Фабрике звезд». После развода исполнительница начала встречаться с музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем. Инсайдер рассказывал, что бойфренд певицы имеет темное прошлое.