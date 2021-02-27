Полковник ВС РФ рассказал о российском ответе на новые стелс-ракеты США

Москва, 27 февраля. Россия уже давно подготовила ответ на перспективные американские стелс-ракеты AGM-158B, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее стало известно, что ВВС США в 2025 году получат первую партию новых крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт на производство нового вооружения на сумму 428,4 миллиона долларов получила компания Lockheed Martin. Пентагон планирует закупить 400 образцов.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что таким образом США не ставят каких-то новых задач перед российскими системами ПВО — более того, реагировать на обстрелы современными образцами вооружения Вашингтона в России смогут даже комплексы времен СССР.

«Я думаю, что здесь серьезной угрозы нет. Конечно, придется заниматься вопросами обучения, подготовки и модернизации имеющихся сил. Но к нам на вооружении уже поступают новые системы противовоздушной обороны, такие как С-350 «Витязь», «Бук-М3», тот же С-400. А на подходе уже и С-500 <...> То есть судьба у новых американских стелс-ракет незавидная — наша страна уже имеет необходимые средства для теплого приема таких незваных гостей, от которых по итогу почти нечего не останется», — убежден Кнутов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о планах Вашингтона получить ракеты, «способные достать до России».