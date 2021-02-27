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Экономист оценил решение расширить список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Экономист оценил решение расширить список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН заявил, что политика правительства по поводу особого налога на роскошь является правильной. По его словам, дороговизна автомобилей будет способствовать развитию общественного транспорта.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило перечень автомобилей, которые попадают под особый налог на роскошь. Список пополнился еще 87 моделями: в категории машин стоимостью от 5 до 10 млн руб. добавилось 34 авто, а в перечне со стоимостью от 10 до 15 млн руб. появилась 31 новая модель.

«В самом массовом сегменте авто, стоимость которых колеблется в пределах от 3 млн до 5 млн рублей, количество моделей увеличилось всего на три единицы», — сообщило издание.

В министерстве промышленности и торговли России заявили, что не ставят цель увеличить или уменьшить количество позиций в так называемом списке налога на роскошь. Ведомство лишь отражает информацию, полученную от производителей.

Экономист оценил решение расширить список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Итак, с этого года роскошью считаются, например, BMW 320i xDrive, Kia Mohave (все версии), Toyota Fortuner в комплектации Elegance с дизелем, Mercedes GLA 200 и GLA 250, седаны Mercedes C 180 и C 200, микроавтобус Volkswagen Multivan. А еще в этом списке впервые оказались марки Citroen, Peugeot и Skoda. Под налог отныне подпадают микроавтобусы Citroen SpaceTourer Business Lounge XL и Peugeot Traveller Business VIP Long. Ну а из автомобилей Skoda роскошью теперь считаются кроссоверы Kodiaq в дорогих комплектациях Scout, Sportline и Laurin & Klemen.

Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

Экономист Василий Колташов в интервью Федерального агентства новостей заявил, что политика правительства по поводу особого налога на роскошь является правильной. По его словам, дороговизна автомобилей будет способствовать развитию общественного транспорта.

«Я отношусь к расширению списка автомобилей, которые попадают под особый налог на роскошь, положительно. Считаю, что такая политика является правильной. Но есть проблема: налог на роскошь сегодня существует вместо прогрессивного обложения доходов в форме обложения расходов. Получается, если вы являетесь очень богатым человеком и покупаете дорогой автомобиль, то вы платите налог. А если вы получаете сверхдоходы, выводя средства из собственных фирм, то платите всего 15% налог», — сказал собеседник ФАН.

Экономист оценил решение расширить список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Директор Института нового общества также отметил, что в России необходимо развивать общественный транспорт, а особый налог на роскошь будет этому благоприятно способствовать.

«В самом налоговом подходе есть противоречие. Было бы правильнее взимать прогрессивный налог, а требования к автомобилям предъявлять, исходя из условий производства — российское или иностранное, а также [с учетом] загрязнения окружающей среды. Кроме того, в России стратегически необходимо развивать общественный транспорт, а не способствовать появлению на дорогах большого количества частных автомобилей, которые создают пробки и вызывают загазованность. А она, в свою очередь, приводит к появлению раковых заболеваний, плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Федеральному агентству новостей допустил распространение налога на роскошь на бюджетные машины.

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