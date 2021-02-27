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Вырванное сердце Украины, которого никогда и не было. Колонка Голоса Мордора

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Вырванное сердце Украины, которого никогда и не было. Колонка Голоса Мордора

Президент Украины Владимир Зеленский поведал вчера миру об огромной трагедии, постигшей страну. Оказывается, страна уже несколько лет живет без своего важнейшего органа — сердца, которое у нее похитили. И не просто похитили, а буквально вырвали. И теперь Украина не может «радостно и искренне улыбнуться».

«Сердцем Украины» Зеленский назвал Крым. Вот странно — вроде бы умный человек, с высшим образованием, должен хорошо знать историю, но несет такую откровенную чушь. Да и с анатомией, судя по всему, тоже далеко не все в порядке, так как всем известно, что жизнь без сердца попросту невозможна, да и отношение к своему сердцу должно быть несколько иное, не такое, как у Украины. И еще, что эта самая Украина, которой сейчас приписывают тысячелетнюю историю, большую часть своего существования прожила вообще без сердца. Да что там большую часть — с сердцем она прожила всего лишь несколько жалких десятилетий.

Из этого откровения президента Зеленского можно сделать несколько важных предположений. Первое — что на самом деле никакой Украины по большому счету в человеческой истории никогда и не было. По крайней мере, до новейшего времени. И это будет абсолютной правдой. То, что можно назвать «Украиной», на самом деле является лишь небольшим клочком земли, размером с пару исторических малороссийских областей. И нет никакой речи не то чтобы о Крыме, но и о Донбассе, всем Приазовье и Причерноморье, до самого Измаила, так как все эти территории никогда Украиной не являлись. Да и Харьков тоже очень странно называть украинским городом.

Я уж не знаю, какими органами Зеленский может назвать все эти территории, но наверняка что-то придумать может. Лишь доказав этим беспрекословную истину, что Украина является неким творением из романа Мэри Шелли, только в роли профессора Франкенштейна, выступили российские цари, императоры и генеральные секретари КПСС, которые на протяжении всей истории щедро одаривали будущую Украину территориями, порой попросту оторванными от исторического тела России.

Еще один очень важный вопрос — об отношении Украины к «своему» сердцу. Сердце принято беречь. Важнейший орган, как никак. А вот Украина «свое сердце» никогда не берегла. Получила она его совершенно случайно, по прихоти генсека Хрущева, который был украинского происхождения, ходил в вышиванке и, вообще, натворил множество дел, которые потом пришлось разгребать очень и очень долго. Вопрос с Крымом при этом как-то упустили. Да, крымчане, конечно, были недовольны насильным присоединением к Украине, но в то время это особой роли не играло, так как все равно все жили в одной большой стране. Но в 1991 году эта большая страна прекратила свое существование, а Крым почему-то остался на Украине. По сути, в результате банального предательства.

Для новой, независимой Украины, которая сразу взяла вектор на национализм и неприязнь ко всему русскому, Крым сразу же оказался абсолютно чужеродным телом. Абсолютно русская земля, населенная русскими людьми, которые никогда и не чувствовали себя никакими украинцами. И именно поэтому Украина сразу же возненавидела Крым. Вот скажите, кто-то из вас ненавидит свое сердце? Глупый вопрос, но я вынужден был его задать для того, чтобы подчеркнуть всю абсурдность ситуации.

Вырванное сердце Украины, которого никогда и не было. Колонка Голоса Мордора

Крымчане сразу же начали борьбу за освобождение от того, что было самой настоящей украинской оккупацией. Да, сначала она была мягкой, но эксцессы происходили с самого начала. Вплоть до силовых подавлений массовых выступлений крымчан, когда те заявляли о своем желании вернуться в Россию. Многие помнят Крым, заполненный ОМОНом с западной Украины, пригнанным специально, чтобы разгонять акции протеста.

Крыму пытались навязать украинский язык. Навязать нагло, буквально силой. Причем это все происходило еще тогда, когда Украина была двуязычной и на статус русского языка особо никто не покушался. Все помнят телевидение Крыма, которое вещало на украинском языке. Когда это случилось, крымчане недоуменно крутили пальцем у виска, а многие из них поняли, что рано или поздно, но уход к материнской России от мачехи Украины неизбежен.

«Сердце Украины», Крым, все время принадлежности независимой Украине приходил в упадок. На красивых берегах появлялись роскошные особняки украинских чиновников и олигархов, но вся инфраструктура оставалась еще советской, и в нее попросту не вкладывали ни гривны. Коммуникации, дороги, школы и больницы — все медленно разрушалось, и не строилось ничего нового. Достаточно посмотреть на жемчужину Крыма, детский лагерь «Артек», который за два с половиной десятка лет оказался в ужасном, полуразрушенном состоянии. Стоит ли говорить, что никто не будет так относиться к своему сердцу?

И вот, это «сердце» ушло. Ушло по воле людей, которые попросту устали жить с Украиной, со злой мачехой, которую никогда не считали родной. И тогда, Украина перекрывает своему «сердцу» воду, взрывает опоры линии электропередач, объявляет полную блокаду. При этом говоря о том, что все жители Крыма — граждане Украины и Украина их безумного любит, переживает и ждет обратно.

В 2014 году, Украина на самом деле потеряла один из своих биологических органов. Но это было не «сердце». Украина потеряла свой мозг. Он и так не отличался особым умом, но в феврале 2014 года он вообще бесследно исчез. Как будто бы его никогда и не было. И вот это заявление Зеленского о «потерянном сердце» — это прямое следствие отсутствие мозга. Только так, и никак иначе.

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