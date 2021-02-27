Вырванное сердце Украины, которого никогда и не было. Колонка Голоса Мордора

Президент Украины Владимир Зеленский поведал вчера миру об огромной трагедии, постигшей страну. Оказывается, страна уже несколько лет живет без своего важнейшего органа — сердца, которое у нее похитили. И не просто похитили, а буквально вырвали. И теперь Украина не может «радостно и искренне улыбнуться».

«Сердцем Украины» Зеленский назвал Крым. Вот странно — вроде бы умный человек, с высшим образованием, должен хорошо знать историю, но несет такую откровенную чушь. Да и с анатомией, судя по всему, тоже далеко не все в порядке, так как всем известно, что жизнь без сердца попросту невозможна, да и отношение к своему сердцу должно быть несколько иное, не такое, как у Украины. И еще, что эта самая Украина, которой сейчас приписывают тысячелетнюю историю, большую часть своего существования прожила вообще без сердца. Да что там большую часть — с сердцем она прожила всего лишь несколько жалких десятилетий.

Из этого откровения президента Зеленского можно сделать несколько важных предположений. Первое — что на самом деле никакой Украины по большому счету в человеческой истории никогда и не было. По крайней мере, до новейшего времени. И это будет абсолютной правдой. То, что можно назвать «Украиной», на самом деле является лишь небольшим клочком земли, размером с пару исторических малороссийских областей. И нет никакой речи не то чтобы о Крыме, но и о Донбассе, всем Приазовье и Причерноморье, до самого Измаила, так как все эти территории никогда Украиной не являлись. Да и Харьков тоже очень странно называть украинским городом.

Я уж не знаю, какими органами Зеленский может назвать все эти территории, но наверняка что-то придумать может. Лишь доказав этим беспрекословную истину, что Украина является неким творением из романа Мэри Шелли, только в роли профессора Франкенштейна, выступили российские цари, императоры и генеральные секретари КПСС, которые на протяжении всей истории щедро одаривали будущую Украину территориями, порой попросту оторванными от исторического тела России.

Еще один очень важный вопрос — об отношении Украины к «своему» сердцу. Сердце принято беречь. Важнейший орган, как никак. А вот Украина «свое сердце» никогда не берегла. Получила она его совершенно случайно, по прихоти генсека Хрущева, который был украинского происхождения, ходил в вышиванке и, вообще, натворил множество дел, которые потом пришлось разгребать очень и очень долго. Вопрос с Крымом при этом как-то упустили. Да, крымчане, конечно, были недовольны насильным присоединением к Украине, но в то время это особой роли не играло, так как все равно все жили в одной большой стране. Но в 1991 году эта большая страна прекратила свое существование, а Крым почему-то остался на Украине. По сути, в результате банального предательства.

Для новой, независимой Украины, которая сразу взяла вектор на национализм и неприязнь ко всему русскому, Крым сразу же оказался абсолютно чужеродным телом. Абсолютно русская земля, населенная русскими людьми, которые никогда и не чувствовали себя никакими украинцами. И именно поэтому Украина сразу же возненавидела Крым. Вот скажите, кто-то из вас ненавидит свое сердце? Глупый вопрос, но я вынужден был его задать для того, чтобы подчеркнуть всю абсурдность ситуации.





Крымчане сразу же начали борьбу за освобождение от того, что было самой настоящей украинской оккупацией. Да, сначала она была мягкой, но эксцессы происходили с самого начала. Вплоть до силовых подавлений массовых выступлений крымчан, когда те заявляли о своем желании вернуться в Россию. Многие помнят Крым, заполненный ОМОНом с западной Украины, пригнанным специально, чтобы разгонять акции протеста.

Крыму пытались навязать украинский язык. Навязать нагло, буквально силой. Причем это все происходило еще тогда, когда Украина была двуязычной и на статус русского языка особо никто не покушался. Все помнят телевидение Крыма, которое вещало на украинском языке. Когда это случилось, крымчане недоуменно крутили пальцем у виска, а многие из них поняли, что рано или поздно, но уход к материнской России от мачехи Украины неизбежен.

«Сердце Украины», Крым, все время принадлежности независимой Украине приходил в упадок. На красивых берегах появлялись роскошные особняки украинских чиновников и олигархов, но вся инфраструктура оставалась еще советской, и в нее попросту не вкладывали ни гривны. Коммуникации, дороги, школы и больницы — все медленно разрушалось, и не строилось ничего нового. Достаточно посмотреть на жемчужину Крыма, детский лагерь «Артек», который за два с половиной десятка лет оказался в ужасном, полуразрушенном состоянии. Стоит ли говорить, что никто не будет так относиться к своему сердцу?

И вот, это «сердце» ушло. Ушло по воле людей, которые попросту устали жить с Украиной, со злой мачехой, которую никогда не считали родной. И тогда, Украина перекрывает своему «сердцу» воду, взрывает опоры линии электропередач, объявляет полную блокаду. При этом говоря о том, что все жители Крыма — граждане Украины и Украина их безумного любит, переживает и ждет обратно.

В 2014 году, Украина на самом деле потеряла один из своих биологических органов. Но это было не «сердце». Украина потеряла свой мозг. Он и так не отличался особым умом, но в феврале 2014 года он вообще бесследно исчез. Как будто бы его никогда и не было. И вот это заявление Зеленского о «потерянном сердце» — это прямое следствие отсутствие мозга. Только так, и никак иначе.