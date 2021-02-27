Фильм «Маша» единственным из России вошел в программу кинофестиваля в Майами

Москва, 27 февраля. Фильм «Маша» оказался единственной картиной из России, которая попала в конкурсную программу предстоящего кинофестиваля в Майами (США).

38-й международный кинофестиваль пройдет в гибридном формате с 5 по 14 марта. На нем будут представлены самые интересные работы со всего мира, а благодаря акценту на иберо-американские картины он считается уникальным в своем роде.

Помимо основного конкурса, картина, снятая Анастасией Пальчиковой, примет участие в борьбе за премию Джордана Рестлера, которую получает режиссер за лучший дебют. Размер премии составляет 10 000 долларов.

История взросления 13-летней девочки в 90-е годы прошлого века уже завоевала приз за лучший дебют на «Кинотавре» 2020 года. И хотя официально игра юной актрисы Полины Гухман отмечена не была, многие критики назвали ее глубокой и очень убедительной.

В исполнении 14-летней девочки хрупкая Маша с любопытством изучает брутальный мужской мир, поет бессмертные хиты Эдит Пиаф и американского квартета The Chordettes парням из боксерской секции дяди, мечтает и влюбляется.

Но в трагедии, оборвавшей безоблачное детство главной героини, взрослой Маше придется поставить точку…

В России фильм «Маша» выйдет в широкий прокат 1 апреля. А эксклюзивная цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ весной (дата пока не определена).

Картину сняла Анастасия Пальчикова, у которой это дебют в «большом» кино. Раньше у нее в качестве режиссера была только короткометражка «9 часов без сна». Пальчикова выступила еще и сценаристом.

Роль взрослой Маши сыграла известная российская актриса Анна Чиповская. В фильме также снялись Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Дмитрий Власкин и другие.

Ранее режиссер Дмитрий Ефимович рассказал о съемках комедийной мелодрамы «Батя», где главную роль исполнил Владимир Вдовиченков.