Российская стюардесса объяснила, какие правила должны соблюдать авиакомпании

Москва, 27 февраля. Авиакомпании должны придерживаться строгого соблюдения правил в отношении пассажиров. Об этом рассказала российская стюардесса, прославившаяся в соцсетях.

В случае задержки рейсов авиаперевозчик обязан обеспечить клиентам комфортные условия в ожидании полета. Так, пассажирам необходимо спустя два часа предоставить прохладительные напитки и возможность дважды совершить телефонный звонок или отправить письмо по электронной почте.

Кроме того, путешественникам с детьми младше семи лет должны обеспечить доступ к комнате матери и ребенка. Через четыре часа ожидания днем или шесть часов ночью туристам полагается горячее питание. Если задержка длится более шести-восьми часов, авиакомпания обязана предоставить бесплатное размещение в отеле и трансфер до аэропорта.

Российская бортпроводница также раскрыла необычную деталь касательно своей работы. По ее словам, в интерьере самолета никогда не используется желтый цвет, несмотря на то, что он ассоциируется с солнцем и улучшает настроение.